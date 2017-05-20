ЦРУ расширит свои зарубежные агентурные и тайные операции

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Новый глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео предпринимает меры по расширению деятельности подразделений американской спецслужбы по добыванию информации силами агентурной разведки и проведению тайных операций, сообщает вашингтонское издание The Washington Free Beacon, ссылаясь на информированные источники.

По словам источников в американской разведке, на которые ссылается издание, при прежнем директоре Джоне Бреннане, руководившем ведомством при президенте Бараке Обаме, работа Директората операций ЦРУ, занимающегося этими вопросами, была в значительной мере ослаблена.

В частности, при Бреннане масштабы разведывательных и тайных операций были в значительной мере ограничены юристами ЦРУ, которые рекомендовали проведение менее рискованных зарубежных оперативных действий. По данным источников, Помпео в настоящее время предпринимает шаги по укреплению Директората операций, в частности, что касается его кадрового состава, подготовки и ресурсов.

Директорат операций ЦРУ является его ведущим подразделением, которое укомплектовано элитными разведчиками и специалистами в области проведения тайных операций, отмечает издание. Однако возможности директората были урезаны во время администрации Обамы в угоду проведения операций по борьбе с терроризмом, в результате чего основное внимание вместо проведения активной разведки и тайных операций было перенесено на осуществление ударов беспилотников, направленных на уничтожение лидеров террористических группировок.

"Они готовятся к проведению более агрессивных операций", - сообщил изданию источник, знакомый с новыми планами ЦРУ.