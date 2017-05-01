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Дипломаты сообщили о 12 пострадавших россиянах рейса Москва-Бангкок

Есть обновление от 10:31

Как отметили в посольстве РФ в Бангкоке, из-за попадания в зону турбулентности лайнера "Аэрофлота" пострадали около 20 пассажиров

Дипломаты сообщили о 12 пострадавших россиянах рейса Москва-Бангкок
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В посольстве России в Бангкоке имеется информация о 12 россиянах, получивших травмы на самолете "Аэрофлота", выполнявшего рейс по маршруту Москва-Бангкок и попавшего в воздушную яму.

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"Сейчас имеется информация о 12 пострадавших россиянах с травмами различной степени тяжести - в основном переломы и ушибы. Некоторым требуется операция", - говорится в сообщении дипмиссии на странице в фейсбуке в воскресенье.

"Сотрудники Консульского отдела Посольства с утра находятся в больнице, общаются с лечащими врачами, оказывают консультационную помощь, уточняют информацию о количестве пострадавших, о степени тяжести повреждений, и составляют поименный список пострадавших с указанием их гражданства", - добавили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс SU 270 по маршруту Москва-Бангкок, 1 мая на подлете к бангкокскому аэропорту "Суваннапум" попал в воздушную яму. По имеющейся на данный момент информации, пострадало около 20 человек. "Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу", - отметили в дипмиссии.

Посольством открыта горячая линия связи, по которой можно получить обновленную информацию об инциденте: +66 90 403-3645.

Как отметили дипломаты, список пострадавших будет в ближайшее время размещен на сайте посольства.

Теги: Москва, Бангкок, Аэрофлот, Россия, Таиланд
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