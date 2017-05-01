Пассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентности

Пострадавших пассажиров госпитализируют в больницы, экипаж и воздушное судно не пострадали и уже вылетели обратным рейсом в Москву

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Врачи в Бангкоке госпитализируют порядка двух десятков пассажиров российского лайнера, неожиданно попавшего в воздушную яму до начала посадки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в столице Таиланда.

"Самолет Boeing 777 неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения. То есть, обязательства пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало. В результате сильного толчка самолет подбросило на 100-200 метров вверх, часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы", - сказал источник.

Он сообщил, что в общей сложности пострадало порядка 20 человек, находившихся преимущественно в хвостовой части самолета. "Часть пострадавших с наиболее серьезными травмами, включая переломы, незамедлительно госпитализированы. Решается вопрос о госпитализации остальных пострадавших", - сказал собеседник агентства.

От удара салон самолета частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим.

"Над некоторыми креслами были выпущены кислородные маски", - сказал источник.

Всего на борту находилось более 300 человек. "Самолет приземлился штатно. На аэродроме его ждали многочисленные экипажи скорой помощи, пожарные и полиция. Экипаж и воздушное судно не пострадали. Самолет уже вылетел обратным рейсом в Москву", - сказал он.

Экипаж самолета "Аэрофлота" не мог предупредить пассажиров о турбулентности, заявляют в компании.

"Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как "Турбулентность ясного неба". Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", - говорится в сообщении перевозчика.

По данным компании, ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе.

"Представители "Аэрофлота" совместно с работниками консульства Российской Федерации в Бангкоке находятся в контакте с пострадавшими для оказания им помощи", - говорится в сообщении авиакомпании.