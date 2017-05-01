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Эмманюэль Макрон предостерег Евросоюз от Frexit

Как заявил кандидат в президенты Франции, ЕС нужны реформы, иначе его ждет перспектива выхода республики из союза

Эмманюэль Макрон предостерег Евросоюз от Frexit
Эмманюэль Макрон
Фото: Reuters

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в понедельник в эфире британской телерадиокорпорации BBC высказал мнение, что Европейскому союзу необходимы реформы, иначе его могут ждать перспективы "Фрексита" (Frexit) - выхода Франции из состава ЕС.

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"Я выступаю с проевропейских позиций. В период нынешней избирательной кампании я постоянно выступаю в защиту европейской идеи и европейской политики, поскольку я верю в то, что это очень важно для народа Франции и для места нашей страны в условиях глобализации", - заявил он.

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"Я полагаю, что на следующий день, как я получу мой мандат (в должности президента) начнется глубокое реформирование ЕС", - сказал он, назвав предательством тот факт, если бы он позволил функционировать Евросоюзу как прежде.

Макрон заявил, что не хочет, чтобы ЕС остался прежним, "поскольку в этом случае на следующий день мы получим "Фрексит", и у нас снова будет "Национальный фронт".

Проведение второго тура президентских выборов намечено во Франции на 7 мая. В нем примут участие кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Выборы во Франции

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Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.Макрон был назначен министром в 2014 году, а летом 2016 года ушел в отставку. После этого он выступал с критикой нынешнего правительства страны и основал собственное движение. Интерес к его возможной кандидатуре связан со сравнительно большой популярностью Макрона во Франции. За два дня до первого тура поддержать политика были готовы 24% избирателей.За Эмманюэля Макрона проголосовали 23.75% избирателей. Лидер ультраправого &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен набрала 21,53%. На третьем месте - кандидат от партии &quot;Республиканцы&quot; Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение &quot;Непокоренная Франция&quot;, 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов. Остальные кандидаты остались далеко позади.Марин Ле Пен назвала историческим событием ее выход во второй тур голосования и призвала &quot;всех патриотов&quot; проголосовать за нее. Ле Пен пообещала в случае избрания &quot;освободить французский народ от наглой элиты&quot; и противостоять бесконтрольной глобализации и вызванным этим явлением проблемам, таким как приток во Францию иммиграции и отток рабочих мест.Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции работали по всей стране в воскресенье. Безопасность в ходе первого тура обеспечивали более 50 тыс. полицейских и жандармов. Завершающий свой срок французский президент Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах в стране через два часа после открытия избирательных участков. Он опустил бюллетень на избирательном участке в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был с 2001 по 2008 год.
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.
Теги: Франция, Эмманюэль Макрон, ЕС, Евросоюз, Frexit
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