Во Франции пройдет слушание из-за публикации СМИ интимных фото Кейт Миддлтон

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В суде французского города Нантер пройдут слушания по делу о публикации рядом СМИ фотографий полуобнаженной герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон в 2012 году, сообщает во вторник местная пресса.

По обвинению в нарушении права на частную жизнь перед судом предстанут сотрудники изданий Closer и Provence Лоранс Пио и Марк Обюртен, ответственные за публикации фотографий, а также фотографы Сириль Моро, Валери Сюо и Доминик Жаковидес, которые, предположительно, эти снимки сделали.

Несмотря на то, что фотографы отрицают свою причастность к съемке, в ходе разбирательств было установлено, что они действительно находились неподалеку от места отдыха представителей королевской семьи Великобритании.

Аналогичные обвинения выдвинуты против генерального директора крупнейшего в Италии издательства Mondadori Group и председателя совета директоров французского подразделения группы, куда входит Closer, Эрнесто Маури.

Фотографии герцогини Кембриджской Кейт, принимавшей солнечные ванные без верхней части купальника, в сентябре 2012 года, опубликовали итальянский таблоид "Ки", ирландская газета Daily Star и ее шведское и датское подразделения.

Снимки были сделаны во время отдыха четы в шато виконта Линли Дэвида Армстронга-Джонса, сына сестры британской королевы принцессы Маргарет.