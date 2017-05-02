Полиция начала эвакуацию людей с Куликова поля в Одессе

Украинские правоохранительные органы сообщили, что получили сигнал о минировании Дома профсоюзов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Полиция эвакуировала людей с Куликова поля в Одессе после поступления в полицию информации о находящемся на площади взрывном устройстве.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области, в настоящее время на Куликово поле выехала следственно-оперативная группа и кинологи.

Людей вывели за оцепление. Пиротехники проверят участок.

Позднее в отделе коммуникации полиции Одесской области уточнили, что проверяется сообщение неизвестного о минировании Дома профсоюзов.

Как сообщалось, одесситы собирались на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

В украинской полиции уточняли, что желающие возложить цветы проходят к месту через металлоискатели. Также сообщалось, что полицейские зафиксировали "инцидент": наряд патрульной полиции заметил у гражданки георгиевскую ленту. С женщиной была проведена разъяснительная работа, лента изъята.