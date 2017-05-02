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МВД Грузии сочло нежелательным визит "Ночных волков" в Тбилиси на День Победы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - МВД Грузии полагает, что планируемое посещение Тбилиси на 9 мая российскими байкерами из клуба "Ночные волки" не отвечает духу праздника.

"Грузинская граница максимально открыта для тех туристов и иностранных граждан, которые уважают наше законодательство и не посещали оккупированных территорий. Что касается российских байкеров из клуба "Ночные волки", их объявленный визит в Грузию на 9 мая мы считаем нежелательным", - заявил во вторник журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.

По его словам, аналогичный визит российских байкеров в прошлом году вызвал недовольство среди значительной части населения Грузии.

"Такой визит не отвечает духу праздника 9 мая", - заявил Хуцишвили.

Ранее руководитель грузинской неправительственной организации "Грузино-российский союз молодежи" Ираклий Кипиани сообщил журналистам о планах российских байкеров посетить Грузию на День Победы. Он заявил и о том, что направил в МВД соответствующее письмо с просьбой не чинить российским байкерам преграды и обеспечить их безопасность.

Теги: Грузия, Ночные волки
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