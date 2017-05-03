Грузия не пропустила на свою территорию байкеров из клуба "Ночные волки"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Около 50 российских байкеров из клуба "Ночные волки" не пропустили на территорию Грузии, сообщают в среду грузинские СМИ.

В МВД Грузии данную информацию подтвердили, отметив, что байкеры намеревались проехать на территорию Грузии накануне через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Верхний Ларс".

Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили прокомментировал этот вопрос журналистам коротко: "не едут, успокойтесь".

В свою очередь замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили в беседе с журналистами заявил, что российским байкерам было отказано на законных основаниях.

Ранее в МВД Грузии заявили, что планируемое посещение Тбилиси на 9 мая российскими байкерами из клуба "Ночные волки" не отвечает духу праздника и является нежелательным.