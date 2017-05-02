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Россия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский суд

Суд хочет опросить экс-президента СССР по делу о штурме телебашни в Вильнюсе

Россия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский суд
Бывший президент СССР Михаил Горбачев
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Москва не стала вручать повестку бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого Вильнюсский окружной суд пригласил выступить в качестве свидетеля в суде в ходе рассмотрения дела о событиях 13 января 1991 года в Литве.

"Сегодня Вильнюсский окружной суд получил извещение от министерства юстиции Литовской Республики о том, что министерство юстиции РФ отказывается предоставлять правовую помощь в связи с вручением документов Михаилу Сергеевичу Горбачеву", - цитирует агентство BNS пресс-релиз властей Литвы.

В нем отмечается, что Москва мотивировала отказ положением договора между Россией и Литвой, в котором говорится, что правовая помощь не оказывается в случае, если это может навредить суверенитету, безопасности страны, или противоречить основным законодательным принципам государства.

19 января Горбачев заявлял, что не намерен ни очно, ни заочно участвовать в судебном процессе в Литве по январским событиям 1991 года. "К тому, что я говорил ранее по этому вопросу, мне добавить нечего", - ответил Горбачев на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Литва хочет опросить Горбачева

Литовский суд в октябре 2016 года постановил опросить экс-президента СССР в качестве свидетеля. Просьбу подали сын погибшего во время январских событий 1991 года Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат. Сам Горбачев ранее отрицал, что давал приказ стрелять в Вильнюсе.

В миреЛитовский суд собрался опросить Горбачева по делу о штурме телецентра в ВильнюсеЧитать подробнее

Просьба о правовой помощи Минюсту России была направлена в ноябре прошлого года. Статус специального свидетеля предоставляется лицу, когда его опрашивают по поводу его действий, но оснований для предъявления обвинений недостаточно.

Пять лет назад, когда литовские прокуроры проводили досудебное расследование, Россия также ответила отказом на просьбу опросить Горбачева.

Следствие ведет Вильнюс

По версии литовских властей, при попытке штурма советскими военными 13 января 1991 года телебашни и здания Комитета радио и ТВ в Вильнюсе погибли 14 человек, 31 получил тяжелые ранения, более 1000 человек получили ранения других степеней тяжести.

Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле - почти 500, свидетелей - около тысячи. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт - из 13 томов.

В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.

Теги: Литва, Михаил Горбачев, СССР
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