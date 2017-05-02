В Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советник

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Сирии в результате обстрела боевиков погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников, сообщили во вторник в Минобороны России.

"Алексей Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск", - сказали в Минобороны РФ.

"Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков", - сказали в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела Бучельников получил смертельное ранение.

"Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде посмертно", - сообщили в Минобороны.

26 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские военные советники в Сирии готовят операции правительственной армии и обеспечивают ее разведывательной информацией.

20 апреля Минобороны РФ сообщало о гибели в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова. Офицер выполнял задачи по подготовке подразделения сирийской армии и не допустил прорыва террористов в жилой городок.

Сайт газеты "Коммерсант" во вторник сообщил, ссылаясь на официальные данные, что по состоянию на 11 апреля в Сирии погибли 30 российских военных.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Российская боевая авиация поддерживает наземные операции сирийской армии.

Официально сообщалось, что в Сирии работают российские Силы специальных операций. Российские саперы разминировали Алеппо и Пальмиру.