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Стало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военном

В среду в Братске прошла церемония прощания с Богданом Деревицким

Стало известно о еще одном погибшем в Сирии российском военном
Фото: Reuters

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Сирии погиб российский военнослужащий Богдан Деревицкий из Братска (Иркутская область), сообщили в среду в пресс-службе администрации города Братска.

"В Сирии он проходил военную службу по контракту", - сказали в пресс-службе.

В среду в Братске состоялась церемония прощания с погибшим. На церемонии присутствовало руководство города и представители командования Восточного военного округа.

Ранее газета "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные, сообщил, что по состоянию на 11 апреля в Сирии погибли 30 российских военных.

2 мая Минобороны РФ сообщило, что в Сирии в результате обстрела боевиков погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.

Теги: Сирия, Братск
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