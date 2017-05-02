Белый дом назвал разговор Путина и Трампа "очень хорошим"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне охарактеризовали как "очень хороший" телефонный разговор, который состоялся ранее во вторник между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Разговор был очень хорошим и включал в себя дискуссию о зонах безопасности и деэскалации (в Сирии - ИФ) для обеспечения прочного мира по гуманитарным и многим другим причинам", - говорится в сообщении Белого дома, распространенном по итогам телефонного разговора.

Кроме того, как отмечается в документе, "президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго, и что все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы остановить насилие".

Белый дом подтвердил, что США направят своего представителя на переговоры по Сирии в Астану 3-4 мая.

Президенты также обсудили угрозу, связанную с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. "Наконец, они говорили о том, как лучше урегулировать очень опасную ситуацию в Северной Корее", - отмечается в пресс-релизе.