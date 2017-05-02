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Путин и Трамп высказались за личную встречу в Гамбурге на саммите G20

Есть обновление от 22:18

В ходе телефонного разговора двух президентов был сделан акцент на перспективе координации в борьбе с международным терроризмом

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Во вторник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, президенты РФ и США в ходе телефонного разговора во вторник высказались в пользу организации личной встречи в ходе саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

"Беседа носила деловой и конструктивный характер", - отмечает пресс-служба.

"Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

"Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость. Цель - создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии", - подчеркивается в сообщении.

Там уточняется, что министр иностранных дел России и госсекретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе.

Беседа носила деловой и конструктивный характер, отмечает пресс-служба Кремля.

Теги: РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
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