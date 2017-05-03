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Клинтон обвинила женоненавистничество и ФБР в своем поражении на выборах

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон назвала женоненавистничество одной из причин своего поражения на выборах, передает во вторник CNN.

"Если бы выборы прошли 27 октября, я были бы вашим президентом", - заявила она, выступая в Нью-Йорке на форуме "Женщины - за мир и безопасность". 28 октября стало известно о том, что ФБР возобновило расследование об использовании Клинтон личного компьютера для служебной переписки, и, хотя по его итогам дело заводить не стали, это негативно сказалось на рейтингах демократов.

Экс-кандидат также заявила, что на руку Трампу сыграли публикации "российской Wikileaks", повторив тезис о влиянии Москвы на американские выборы. "Конечно, вмешательство было, чтобы навредить мне", - сказала она.

Теги: Хиллари Клинтон, США
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