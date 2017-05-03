Участники переговоров по Сирии прибыли в Астану

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Астане в среду стартует первый день очередного раунда переговоров по закреплению режима прекращения огня в Сирии.

По данным МИД Казахстана, в Астану для участия в мероприятии прибыли делегации стран-гарантов: РФ, Ирана, Турции, а также представители Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции.

Делегации стран-гарантов возглавляют: спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, замглавы МИД Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал и замминистра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.

Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию сирийской вооруженной оппозиции возглавляет глава организации "Джейш аль-Ислам" Мохаммад Аллуш.

В переговорах также примут участие специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам Сирии Стаффан де Мистура, советник министра иностранных дел Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Телль.

Впервые в качестве главы делегации США ожидается участие во встрече помощника государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса.

По данным казахстанского внешнеполитического ведомства, 3 и 4 мая в закрытом формате пройдут двусторонние переговоры между участниками встречи.

На 4 мая во второй половине дня запланированы пленарное заседание и итоговая пресс-конференция.