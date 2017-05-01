Представители Дамаска прибыли в Астану для участия в переговорах по Сирии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Делегация властей Сирии прибыла в Астану для участия в четвертом раунде переговоров по межсирийскому урегулированию, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Делегации прибывают. Мне сказали, что к этому моменту должна была прибыть делегация экспертов ООН. Уже прибыла делегация правительства Сирии", - сообщил он "Интерфаксу".

Жайнаков подтвердил, что делегацию Дамаска возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. Он добавил, что во вторник ожидается прибытие делегации Ирана.

Как сообщили агентству в министерстве, Казахстан по-прежнему ожидает делегацию вооруженной оппозиции Сирии. "Мы ожидаем прибытия делегации оппозиции. Когда они прибудут, пока не знаем", - отметили в ведомстве.