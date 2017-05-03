КНДР подтвердила задержание американца за "враждебные действия"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Власти КНДР подтвердили, что в конце апреля задержали гражданина США, сообщает в среду северокорейское агентство ЦТАК.

ЦТАК отмечает, что 58-летний американский профессор Тони Ким был задержан 22 апреля в аэропорту Пхеньяна. Его корейское имя - Ким Сан Док.

Его обвиняют во "враждебных криминальных действиях, цель которых - подрывная деятельность".

Ким был задержан в аэропорту в тот момент, когда с женой собирался покинуть КНДР и вылететь в КНР. До этого он примерно месяц преподавал в Пхеньянском университете науки и технологий.