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ЕС опровергли сообщения о денежном наказании Лондона за Brexit

Министр по выходу Великобритании из Европейского союза ранее заявил, что его страна не намерена платить 100 млрд евро за Brexit

ЕС опровергли сообщения о денежном наказании Лондона за Brexit
Фото: Reuters

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Координатор ЕС по переговорам по Brexit Мишель Барнье опроверг заявления, что финансовые требования Европейского Союза к Великобритании являются "наказанием" или "счетом за Brexit".

"Нет ни наказания, ни счета за Brexit. Финансовое урегулирование касается только совершения расчетов", - заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он напомнил, что точная сумма, которую должна будет выплатить Британия в ЕС по своим обязательствам, пока не установлена, и для ее определения будет использована специальная методология.

Референдум о Brexit

Также Барнье добавил, что Лондону не следует полагать, будто переговоры по Brexit будут легкими, и призвал начать их как можно скорее.

Ранее газета Financial Times, проанализировав новые требования группы стран во главе с Францией, Германией и Польшей, сообщила, что выход Британии из ЕС может стоить ей до 100 млрд евро.

В ответ на это руководитель британской переговорной группы по Brexit Дэвид Дэвис заявил телеканалу ITV, что Лондон к оплате такие счета не примет.

"Мы не заплатим 100 млрд евро. Мы поступим, как должны. Мы серьезно относимся к собственным обязательствам. И то, что нам нужно сделать, это детально обсудить, каковы наши права и обязательства", - сказал Дэвис.

Ранее речь шла о 50 млрд фунтов или около 60 млрд евро.

Теги: Великобритания, Brexit, ЕС, Евросоюз
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