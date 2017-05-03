В Индии прошли два успешных пуска российско-индийских ракет "БраМос"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сухопутные войска Индии во вторник и в среду выполнили два успешных пуска российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет "БраМос", сообщает Минобороны Индии.

"Успешные пуски ракет в конфигурации "земля - земля" были выполнены мобильной автономной пусковой установки на полную дальность", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "в обоих случаях многофункциональные ракеты поразили наземные цели с желаемой точностью, отклонение составило менее метра".

Всего было выполнено пять запусков ракет "БраМос" в версии "Блок 3".

После присоединения Индии к международному режиму контроля над ракетными технологиями появилась возможность увеличить дальность полета ракет "БраМос" с 290 до 450 км, отмечают индийские СМИ.

Ракеты "БраМос" могут стартовать с наземных пусковых установок, с борта кораблей и подводных лодок, а также с самолетов.

В российско-индийском СП "БраМос" с российской стороны участвует реутовское НПО машиностроения.