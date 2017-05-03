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В Белом доме отказались комментировать слова директора ФБР о российской угрозе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Шон Спайсер в среду на брифинге уклонился от ответа на вопрос о том, разделяет ли президент США Дональд Трамп мнение главы ФБР Джеймса Коми об угрозах со стороны России.

"Президент (США) вполне очевидно указал, что понимает угрозу со стороны Северной Кореи, которая имеет потенциальное ядерное оружие. Она угрожает жизням американцев и наших союзников", - сказал Спайсер, отвечая на вопрос, разделяет ли Белый дом мнение Коми о том, что Россия является самой большой угрозой для США.

Ранее в среду на слушаниях в юридическом комитете сената, на которых вновь рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года в США, директор ФБР Коми заявил, что Россия - "это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".

Теги: США, ФБР
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