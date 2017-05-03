Главные новости
В миреДиректор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможныхВ РоссииРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияВ РоссииПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силу
В мире

Директор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможных

Джеймс Коми убежден, что РФ до сих пор пытается активно влиять на американскую политику, убедившись в прошлом году, что ее методы работают

Директор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможных
Директор ФБР США Джеймс Коми
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Директор ФБР США Джеймс Коми, считает, что Россия представляет огромную угрозу.

По его словам, Россия - "это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".

Заявление Коми прозвучало на сенатских слушаниях, в ходе которых вновь рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года в США.

Как отмечает CNN, директору ФБР были заданы острые вопросы относительно того, что Россия якобы вмешивалась в ход американских выборов. Коми заявил, что РФ, "ободренная исходом прошлогодних выборов, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику".

"Думаю, один из уроков, которые русские извлекли из этой ситуации, заключается в том, что их методы работают", - сказал он.

Ранее Джеймса Коми раскритиковали как действующий президент США Дональд Трамп, так и его бывшая соперница на выборах Хиллари Клинтон.

В частности, проигравшая Клинтон считает, что расследование ФБР об использовании ею личного компьютера для служебной переписки во многом повлияло на ее рейтинги. Трамп же в ответ на ее слова написал в своем твиттере, что Коми позволил ей уйти от ответственности за многие ее ошибки.

Когда сенаторы спросили Коми, не сожалеет ли он о решении публично объявить о расследовании в отношении Клинтон, он заявил, что убежден в правильности принятого решения.

Теги: США, ФБР, Джеймс Коми
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Deutsche Bank признал Веллингтон самым благоприятным для проживания городомDeutsche Bank признал Веллингтон самым благоприятным для проживания городом
Также в тройку лучших по качеству жизни, по мнению экспертов, входят Эдинбург и ВенаПодробнее
ЕС опровергли сообщения о денежном наказании Лондона за BrexitЕС опровергли сообщения о денежном наказании Лондона за Brexit
Министр по выходу Великобритании из Европейского союза ранее заявил, что его страна не намерена платить 100 млрд евро за BrexitПодробнее
В Великобритании распустили парламент перед досрочными выборамиВ Великобритании распустили парламент перед досрочными выборами
До 8 июня страна останется без высшего законодательного органаПодробнее
АНБ отследило больше 150 млн телефонных разговоров в 2016 годуАНБ отследило больше 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
При этом суд разрешил агентству следить лишь за 42 подозреваемыми в терроризмеПодробнее
Трамп потребует прекратить выплаты пособий семьям террористов в ПалестинеТрамп потребует прекратить выплаты пособий семьям террористов в Палестине
Ожидается, что президент США поставит этот вопрос на встрече с Махмудом АббасомПодробнее
В Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советникВ Сирии от обстрела снайпера погиб российский военный советник
Алексей Бучельников посмертно представлен к государственной наградеПодробнее
Россия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский судРоссия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский суд
Суд хочет опросить экс-президента СССР по делу о штурме телебашни в ВильнюсеПодробнее
Меркель не увидела целесообразности в новом соглашении по УкраинеМеркель не увидела целесообразности в новом соглашении по Украине
Нет смысла и в замене наблюдателей ОБСЕ на Украине миссией ООН, заявила канцлер ФРГПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 мая6 фото
03 мая
Фотохроника 3 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреДиректор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможныхВ РоссииРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияВ РоссииПриговор Навальному по "делу Кировлеса" вступил в силуВ миреDeutsche Bank признал Веллингтон самым благоприятным для проживания городом
РФПЛ попросила ФИФА оставить на стадионах в РФ систему автофиксации голов
Фотохроника 3 мая
Названы требования "Башнефти" и "Роснефти" к АФК "Система"
Сенатор Рязанский разъяснил идею вывода самозанятых из теневого сектора экономики
Директор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможных
Facebook наймет еще три тысячи человек для мониторинга содержимого соцсети
Глава ФБР обещал задерживать выехавших за пределы страны российских хакеров
Собянин допустил включение аварийных 2-4-этажных домов в программу реновации
Минюст РФ подтвердил переговоры с Ереваном о передаче убившего семью в Гюмри Пермякова
Турция снимет ограничения на поставку российского зерна
Росавиация отзовет предупреждение о возможном ограничении чартеров в Турцию
ВКС проведут учения по отражению ракетного нападения
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи