Директор ФБР назвал Россию самой крупной угрозой из возможных

Джеймс Коми убежден, что РФ до сих пор пытается активно влиять на американскую политику, убедившись в прошлом году, что ее методы работают

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Директор ФБР США Джеймс Коми, считает, что Россия представляет огромную угрозу.

По его словам, Россия - "это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".

Заявление Коми прозвучало на сенатских слушаниях, в ходе которых вновь рассматривался вопрос о влиянии России на выборы 2016 года в США.

Как отмечает CNN, директору ФБР были заданы острые вопросы относительно того, что Россия якобы вмешивалась в ход американских выборов. Коми заявил, что РФ, "ободренная исходом прошлогодних выборов, и по сей день активно пытается влиять на американскую политику".

"Думаю, один из уроков, которые русские извлекли из этой ситуации, заключается в том, что их методы работают", - сказал он.

Ранее Джеймса Коми раскритиковали как действующий президент США Дональд Трамп, так и его бывшая соперница на выборах Хиллари Клинтон.

В частности, проигравшая Клинтон считает, что расследование ФБР об использовании ею личного компьютера для служебной переписки во многом повлияло на ее рейтинги. Трамп же в ответ на ее слова написал в своем твиттере, что Коми позволил ей уйти от ответственности за многие ее ошибки.

Когда сенаторы спросили Коми, не сожалеет ли он о решении публично объявить о расследовании в отношении Клинтон, он заявил, что убежден в правильности принятого решения.