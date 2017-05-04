Большинство французов отдало предпочтение Макрону по итогам дебатов

В ходе дебатов Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен высказались, в том числе, об отношении к Владимиру Путину

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон произвел более благоприятное впечатление на французов в ходе теледебатов, нежели его соперница - кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен, свидетельствуют результаты опроса компании "Элаб", проведенного для телеканала BFMTV.

Так, 63% респондентов заявили, что Макрон показался им более убедительным. 34% отдали предпочтение Ле Пен. Остальные респонденты затруднились ответить. В ходе предвыборной кампании ряд наблюдателей отмечал, что BFMTV, судя по всему, активно поддерживает именно кандидатуру Макрона.

При этом Ле Пен одержала своеобразную победу в твиттере: в этой сети именно ее выступление на дебатах обсуждалось чаще (54,1%), чем слова Макрона (45,9%).

В ходе горячих, переходивших на взаимные обвинения телевизионных дебатов в среду вечером кандидаты в президенты Франции Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен в ответ на просьбу ведущих высказались о своем отношении к России и президенту Владимиру Путину.

"Что касается господина Путина. Он участник дискуссий по нескольким темам. Украинский конфликт. Нужно осуществить дезэскалацию этого конфликта, нужно постепенно вести к нормализации, но нужно, чтобы он уважал текущий процесс. И конфликт в Сирии, по которому он также должен быть за столом переговоров. Он один из элементов ответа. Но ни в коем случае я не буду подчинен диктату господина Путина", - заявил Макрон.

"В этом мое большое отличие от проекта госпожи Ле Пен, который является настоящим подчиненным господину Путину и России проектом", - сказал кандидат движения "На марше".

"Это рабочий партнер по ряду региональных проблем, с которым я буду дискутировать, но осознавая, что по многим темам у нас разные ценности и приоритеты", - ответил на вопрос ведущих Макрон.

"У нас нет никаких причин вести "холодную войну" против России. У нас есть все причины оживить с Россией отношения в области дипломатии, торговли, стратегии, потому что это великая нация и потому что Россия не выражала враждебности по отношению к Франции", - заявила в свою очередь кандидат "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.