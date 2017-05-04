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Макрон пожаловался в прокуратуру на распространение ложных сведений

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эммануэль Макрон подал жалобу в прокуратуру, касающуюся распространения о нем ложной информации, сообщает в четверг местная пресса.

Французские СМИ отмечают, что это решение могло последовать после того, как накануне в интернете появились данные о том, что он якобы владеет оффшорным счетом на Багамских островах. Сам Макрон заверяет, что подобного счета у него нет.

Кроме того, в ходе теледебатов, которые состоялись в ночь на четверг по московскому времени, кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Ле Пен также коснулась этой темы.

"Я надеюсь, что мы никогда не узнаем, что у вас есть оффшорный счет на Багамах", - сказала Ле Пен во время дебатов, обращаясь к Макрону.

Парижская прокуратура сообщила, что получила жалобу от Макрона и начала расследование.

Выборы во Франции

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Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.Макрон был назначен министром в 2014 году, а летом 2016 года ушел в отставку. После этого он выступал с критикой нынешнего правительства страны и основал собственное движение. Интерес к его возможной кандидатуре связан со сравнительно большой популярностью Макрона во Франции. За два дня до первого тура поддержать политика были готовы 24% избирателей.За Эммануэля Макрона проголосовали 23.75% избирателей. Лидер ультраправого &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен набрала 21,53%. На третьем месте - кандидат от партии &quot;Республиканцы&quot; Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение &quot;Непокоренная Франция&quot;, 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов. Остальные кандидаты остались далеко позади.Марин Ле Пен назвала историческим событием ее выход во второй тур голосования и призвала &quot;всех патриотов&quot; проголосовать за нее. Ле Пен пообещала в случае избрания &quot;освободить французский народ от наглой элиты&quot; и противостоять бесконтрольной глобализации и вызванным этим явлением проблемам, таким как приток во Францию иммиграции и отток рабочих мест.Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции работали по всей стране в воскресенье. Безопасность в ходе первого тура обеспечивали более 50 тыс. полицейских и жандармов. Завершающий свой срок французский президент Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах в стране через два часа после открытия избирательных участков. Он опустил бюллетень на избирательном участке в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был с 2001 по 2008 год.
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.
Теги: Франция, Эмманюэль Макрон
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