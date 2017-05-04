Макрон пожаловался в прокуратуру на распространение ложных сведений

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эммануэль Макрон подал жалобу в прокуратуру, касающуюся распространения о нем ложной информации, сообщает в четверг местная пресса.

Французские СМИ отмечают, что это решение могло последовать после того, как накануне в интернете появились данные о том, что он якобы владеет оффшорным счетом на Багамских островах. Сам Макрон заверяет, что подобного счета у него нет.

Кроме того, в ходе теледебатов, которые состоялись в ночь на четверг по московскому времени, кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Ле Пен также коснулась этой темы.

"Я надеюсь, что мы никогда не узнаем, что у вас есть оффшорный счет на Багамах", - сказала Ле Пен во время дебатов, обращаясь к Макрону.

Парижская прокуратура сообщила, что получила жалобу от Макрона и начала расследование.