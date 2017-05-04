Меморандум о создании зон деэскалации вступит в силу на следующий день после подписания

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии вступает в силу на следующий день после подписания.

"Настоящий меморандум вступает в силу на следующий день после подписания", - говорится в документе.

"Внутри зон деэскалации любые столкновения между конфликтующими сторонами (правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, которые присоединились и присоединятся к режиму прекращения огня) с использованием любых видов оружия, включая летательные аппараты, будут прекращены", - гласит документ.

Кроме того, в зоны деэскалации будет предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ; созданы условия для доставки медицинской помощи для местного населения и для удовлетворения базовых нужд гражданских; будут созданы условия для безопасного и добровольного возвращения беженцев и вынужденных мигрантов внутри страны, отмечается в меморандуме.

Вдоль линий зон деэскалации в Сирии будут установлены зоны безопасности с контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами, отмечается в тексте меморандума.

"Функционирование контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет обеспечено силами стран-гарантов на основе консенсуса", - отмечается в документе.