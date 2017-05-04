Украденный в Нежине памятник актеру Бернесу нашли в яме за городом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Похищенный в городе Нежин Черниговской области бронзовый памятник советскому актеру и певцу Марку Бернесу найден в поле за городом, сообщил депутат Рады из фракции "Народный фронт" Александр Колода.

"Полиция Нежина нашла Бернеса! Памятник находится в поле за городом, в Борзнянском направлении, в яме, очевидно с целью временно перепрятать... Детали позже", - написал Колода в фейсбуке в четверг.

Колода добавил, что памятник поврежден. "Отбита рука, плащ и часть гитары. Правоохранители нашли их рядом", - написал парламентарий.

Как сообщалось, в Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области в среду заявили о пропаже памятника Бернесу в Нежине - городе, где он родился. По предварительной информации, памятник украли, чтобы сдать на цветной лом.

Марк Наумович Бернес - актер кино и исполнитель песен. Родился в Нежине в 1911 году. В 2011 году в Театральном сквере был открыт бронзовый памятник, в основе которого - кадр из кинофильма "Два бойца" - актер сидит с гитарой в руках.