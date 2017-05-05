Таджикистан счел акцию "Бессмертный полк" противоречащей исламу и отказался от нее

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Таджикистане посчитали, что акция "Бессмертный полк" противоречит исламским традициям, и поэтому отказались от ее проведения в этом году. Еще одна причина такого решения - продолжающаяся война в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана. Об этом сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар"

"Президентом страны утверждены план мероприятий и сценарий проведения военного парада, соответствующими органами начаты организационные работы и культурные мероприятия. Однако по поводу акции "Бессмертный полк" ничего не предпринято, поскольку данная акция является инициативой отдельных неправительственных организаций", - говорится в публикации.

Отмечается, что "продолжение войны в приграничных зонах Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан не позволяет проводить дополнительные акции".

"Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям", - говорится в сообщении.

В комментарии "Ховар" также отмечается, что в целях исполнения поручений главы государства министерство обороны Республики Таджикистан, другие силовые структуры страны в Парке Победы приступили к репетиции военного парада. В военном параде также примут участие подразделения 201-й военной базы Российской Федерации.

"Военный парад будет принимать Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон, за ходом парада будут наблюдать представители Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, дипломатического корпуса, Премьер-министр страны, ряд членов Правительства Республики Таджикистан", - сообщает "Ховар".

Во второй части мероприятия запланирована церемония принятия присяги солдат-новобранцев, возложение венков более 3 тыс. молодых людей.

"Ховар" также отмечает, что в Таджикистане осталось всего 447 участников и инвалидов ВОВ, большинство из которых инвалиды и люди преклонного возраста.

"Вывод ветеранов ВОВ на улицы, организация встреч с ними представляется невозможным. Поэтому Глава государства поручил председателям исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов, а также города Душанбе по мере возможности оказать помощь участникам и инвалидам ВОВ, поздравлять их по месту жительства, оказать им первоочередную помощь. Глава государства также поручил Министерству здравоохранения и социальной защиты населения во всех городах и районах страны оказать медицинскую помощь этой категории граждан", - говорится в документе.

Отмечается, что распоряжением президента Таджикистана каждому участнику войны выделено по 3 тыс. сомони (около 20 тыс. руб. - ИФ), в настоящее время ответственными лицами Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, отраслевых министерств, руководителями комитетов осуществляется доставка каждому участнику данных подарков Лидера нации.

"Просим некоторых "друзей" сначала правильно прояснить ситуацию, связанную с акцией, а затем принять решение о ее агитации. В любой стране политические и культурные мероприятия проводятся в рамках ее действующего законодательства. В нашей республике также инициативы Правительства, связанные с Днем Победы, являются своевременными и нацелены на воспитание молодежи в духе патриотизма", - отмечает "Ховар".

27 апреля организаторы мероприятия в Таджикистане сообщили, что акция "Бессмертный полк" впервые пройдет в Таджикистане на государственном уровне. Советы ветеранов войны и труда Таджикистана и Душанбе тогда призвали всех жителей республики присоединиться 9 мая к международной общественной акции "Бессмертный полк".