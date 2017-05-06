В акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке примут участие около 500 человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Порядка 500 человек, в том числе ветераны, собираются принять участие в общественной акции "Бессмертный полк" в Нью-Йорке 6 мая в преддверии Дня Победы.

"Точное количество мы, конечно, не знаем, около 500 человек обратились к нам с просьбой подготовить транспаранты с портретами для акции, среди них много семей с детьми, много иностранцев. Нам писали и американцы, чьи родственники и близкие воевали", - рассказала корреспонденту "Интерфакса" координатор шествия в Нью-Йорке Марина Иванникова.

По ее словам, "люди собираются придти, несмотря на плохую погоду (синоптики обещают в субботу в Нью-Йорке дождь -ИФ)", многие в социальных сетях писали " наши деды проходили и не такое, мы приедем"".

М.Иванникова рассказала, что в шествии примут участие несколько ветеранов, "те, кто в состоянии доехать". "Порядка 10 ветеранов. Идти, конечно, весь "полк" они не будут", - отметила она.

"К участникам акции присоединится хор Йельского университета из 16 человек, они исполнят пять-шесть песен военных времен", - добавила координатор.

Шествие пройдет по набережной реки Гудзон с 14:00 до 17:00 по местному времени (с 21:00 до 00:00 по мск). Акция завершится у мемориала павшим в годы Второй мировой войны на территории Бэттери-парк, напротив Статуи Свободы. В небо над Нью-Йорком будут отпущены сотни белых воздушных шаров с эмблемой "Бессмертного полка", состоится концерт. Кроме того, город облетит самолет, к которому будет прикреплена огромная Георгиевская лента.

Помимо Нью-Йорка, 6 мая "Бессмертный полк" пройдет в Вашингтоне, Сан-Франциско, Денвере, Бостоне, Филадельфии, Сан-Диего, Чикаго, Сент-Питерсберге и Литл-Роке. 7 мая шествие будет организовано в Сиэтле, Таллахасси, Лос-Анджелесе и Ванкувере. В День Победы, 9 мая, акция состоится в Майами.Накануне в пятницу шествие прошло в Орландо.

Акции в Соединенных Штатах проходят под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников США.