Лавров и Тиллерсон обсудят на Аляске зоны деэскалации в Сирии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече на Аляске обсудят инициативу о создании зон деэскалации в Сирии, контакты по этому и другим острым вопросам будут активизированы, заявил замглавы министерства иностранных дел России Михаил Богданов.

"Конечно, все эти вопросы будут обсуждаться. И по телефону, и в личной беседе", - сказал Богданов журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, будет ли тема зон деэскалации обсуждаться на грядущей встрече глав внешнеполитических ведомств.

"Контакты с нашими американскими партнерами я думаю, будут активизированы, потому что не только Сирия, но и другие проблемные ситуации на Ближнем Востоке и в Африке требуют большей сплоченности", - отметил он.