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Минобороны РФ признало вклад США в политическое урегулирование конфликта в Сирии

Меморандум о зонах деэскалации в Сирии, подписанный Россией, Турцией и Ираном накануне в Астане, вступит в силу 6 мая

Минобороны РФ признало вклад США в политическое урегулирование конфликта в Сирии
Четвертый раунд международных переговоров по сирийскому урегулированию в Астане
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Позиция США в сирийском урегулировании способствовала созданию условий для политического урегулирования вооруженного конфликта в этой стране, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации имела позиция Соединенных Штатов, приветствовавших шаги по снижению насилия в Сирии, улучшению гуманитарной ситуации и созданию условий для политического урегулирования конфликта", - сказал Фомин на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что "конструктивный настрой Ирана и Турции, поддержавших идею укрепления режима прекращения боевых действий, сыграл важную роль в оперативной подготовке Меморандума к подписанию".

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"Поддержал подписание меморандума генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который приветствовал решения о прекращении применения оружия и расширения возможности гуманитарной поддержки населения", - сказал Фомин.

Он также высоко оценил усилия специального посланника генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры, "который с группой высококвалифицированных экспертов ООН лично прибыл в Астану для содействия успеху переговоров".

Меморандум вступит в силу 6 мая

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, подписанный Россией, Турцией и Ираном накануне в рамках встрече по Сирии в Астане, вступит в силу в субботу, 6 мая, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин. Ранее сообщалось, что Меморандум вступит в силу на следующий день после подписания, то есть 5 мая.

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии предусматривает прекращение внутри этих зон любых столкновений между конфликтующими сторонами.

"Внутри зон деэскалации любые столкновения между конфликтующими сторонами (правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, которые присоединились и присоединятся к режиму прекращения огня) с использованием любых видов оружия, включая летательные аппараты, будут прекращены", - гласит документ.

"Именно поэтому документ имеет важное значение для политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике", - подчеркнул Фомин.

"Не всем это нравится, - отметил замминистра. - В то же время его подписание поддержано всеми основными заинтересованными игроками: ООН, администрацией США, руководством Саудовской Аравии и другими странами, что является определенной гарантией его претворения в жизнь".

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Согласован с полевыми командирами

Меморандум о зонах деэскалации в Сирии согласован с тремя десятками полевых командиров, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Гаджимагомедов.

"Удалось согласовать меморандум с 27 полевыми командирами отрядов, действующих непосредственно в зонах деэскалации", - сказал Гаджимагомедов.

Он заявил, что особенность переговоров в Астане, на которых был выработан меморандум, - участие полевых командиров вооруженных формирований. "От оппозиции в них участвуют не политики и эмигранты, а полевые командиры формирований, реально контролирующих обстановку на земле", - сказал российский военачальник.

Борьба с ИГ продолжится

"Хочу подчеркнуть, что подписание Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике не означает прекращения борьбы с террористами ИГ и Джабхат ан-Нусры (запрещены в РФ ) на территории Сирии", - сказал Рудской на брифинге в пятницу.

Он отметил, что страны - гаранты выполнения Меморандума обязуются принимать все необходимые меры для продолжения борьбы с этими формированиями и связанными с ними террористическими организациями в зонах деэскалации, а также оказывать содействие правительственным войскам и вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками в других районах Сирии.

Теги: США, РФ, Сирия
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