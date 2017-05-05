Пентагон проведет масштабную инспекцию программы ПРО США

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Джеймс Мэттис отдал распоряжение провести масштабную инспекцию программы ПРО США, чтобы определить способы повышения ее эффективности, говорится в пятницу в заявлении ведомства.

"Сегодня министр Джеймс Мэттис приказал начать подготовку обзора программы ПРО для определения способов усиления противоракетного потенциала, изменения баланса приоритетов между территорией США и зонами за пределами (США - ИФ), и предоставления необходимой политической и стратегической основы для ПРО нашей страны", - отмечается в заявлении.

При этом защита США и их интересов за рубежом от ракетной угрозы названа в заявлении "одним из высших приоритетов" Пентагона.

Согласно заявлению, составление обзора возглавят заместитель шефа Пентагона и заместитель главы Комитета начальников штабов.

Окончательный вариант документа должен поступить к президенту США Дональду Трампу к концу 2017 года.