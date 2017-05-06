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Ведущие американские телеканалы отказались показывать ролик об успехах Трампа

Видео посвящено достижениям главы государства, о которых, как утверждается, молчат CNN ABC, CBS и NBC

Ведущие американские телеканалы отказались показывать ролик об успехах Трампа
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие американские телеканалы отказались показывать рекламный ролик, посвященный достижениям Дональда Трампа за первые 100 дней президентства. Первым от трансляции отказался CNN, затем к бойкоту присоединились ABC, CBS и NBC, сообщает Associated Press.

В 30-секундном ролике, выпущенном 1 мая, рассказывается о том, что полезного для страны Трамп успел сделать, пребывая в Белом доме, и критикуются СМИ, которые, как утверждается, замалчивают успехи главы государства и распространяют недостоверную информацию. В кадре появляются известные в США телеведущие: Андреа Митчелл (NBC), Вольф Блитцер (CNN), Рэйчел Мэддоу (MSNBC), Скотт Пелли (CBS) и Джордж Стефанопулос (ABC). Их портреты закрывает плашка "фейковые новости".

Позицию телеканалов прокомментировала Лара Трамп - невестка Дональда Трампа, которая работает консультантом данной рекламной кампании. По ее словам, "ведущие телеканалы являются поборниками первой поправки (поправка к Конституции США, которая гарантирует свободу слова - ИФ), только если она соответствует их политическим взглядам".

Рекламный ролик о достижениях Дональда Трампа за первые 100 дней в Белом доме транслируют Fox News и Fox Business Network, которые в США считаются прореспубликанскими.

Теги: Дональд Трамп, CNN, ABC, CBS, NBC
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