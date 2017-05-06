СМИ сообщили о продолжающихся боях в сирийской провинции Хама

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительственные войска Сирии и вооруженные сторонники оппозиции в ночь на субботу продолжили бои в районах провинции Хама, в которой решено установить зону деэскалации, утверждают британские СМИ со ссылкой на сирийских оппозиционеров.

Так, военные обстреляли Аль-Залакийят и два других небольших населенных пункта в Хаме. В частности, была применена авиация, пишут СМИ. Оппозиционеры также вели огонь по позициям правительственных войск.

Как сообщалось, режим прекращения огня в четырех предполагаемых зонах деэскалации в Сирии должен наступить в субботу 6 мая в рамках вступившего в силу астанинского меморандума.

Как сообщил накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, самая большая зона деэскалации расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Данную территорию, по оценкам Минобороны РФ, контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек.

Зоны также образованы в провинции Хомс, Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.