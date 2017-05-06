Украинские военные и донецкие ополченцы обвинили друг друга в обстрелах

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Киеве обвиняют пророссийские формирования в непрекращающихся обстрелах украинских позиций в Донбассе, с начала суток противник открывал огонь 19 раз, трое военных ранены, сообщили в субботу вечером в пресс-центре штаба силовой операции на юго-востоке Украины.

На Донецком направлении, согласно данным штаба, из минометов калибра 120-мм противник вел огонь по позициям украинских военных у Луганского, а из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов бил по бойцам ВСУ у Верхнеторецкого и Авдеевки. По опорным пунктам украинских войск вблизи шахты "Бутовка", Каменки и Зайцево огонь велся из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вблизи Зайцево действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении по позициям украинских военных вблизи Широкино открывался огонь из 120-миллиметровых минометов и стрелкового оружия, а гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы - по опорным пунктам вблизи Павлополя и Марьинки. В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.

По данным штаба, на Луганском направлении по позициям вблизи Крымского велся огонь из минометов калибра 120-мм. "Из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг накрывал опорные пункты неподалеку Новозвановки. Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по позициям в районе Троицкого и Новоалександровки, а стрелковое оружие применял по опорным пунктам в районе Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщают об обстреле украинскими военными района Ясиноватой.

"ВСУ с 17:30 обстреливают район Ясиноватой. С их позиций не прекращается работа автоматического гранатомета станкового (АГС), минометов, калибром 82-мм и 120-мм. Также под обстрелом поселок Яковлевка, по нему было выпущено 24 82-мм мины, также работает и 122-мм калибр и стрелковое оружие", - сказал "Интерфаксу" представитель силового ведомства ДНР.

В ведомстве отмечают, что огонь ведется также по окраинам Александровки.

"Окраины поселка Александровка (к западу от Донецка - ИФ) сейчас также подвергаются обстрелу со стороны ВСУ. Работают минометы и АГС", - сказал "Интерфаксу" представитель силового ведомства ДНР.

По его словам, "зафиксировано прямое попадание по ул.Ленина в поселке Александровка в частный дом, зафиксировано возгорание, обстрел продолжается".