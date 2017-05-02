Путин рассказал Меркель о причинах и последствиях экономической блокады Донбасса

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом России поинтересовалась его видением причин экономической блокады Донбасса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня госпожа Меркель достаточно живо интересовалась видением президента Путина причин экономической ситуации и Путин детально рассказал, что это за экономическая блокада, что послужило причиной, какие последствия этой блокады, и что будет дальше с Украиной, если блокада будет продолжаться", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) во вторник.

Он добавил: "Меркель с очень большим интересом (слушала - ИФ) и, собственно, ей было мало, что противопоставить в плане аргументации".

Украинские радикалы 25 января начали блокаду железной дороги в Луганской и Донецкой областях под предлогом пресечения торговли с не подконтрольной Киеву частью Украины. Была прекращена доставка угля из Донецка и Луганска для украинских тепловых электростанций. Тем не менее эта мера негативно сказалась и на Украине: блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии, в стране был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

В качестве ответной меры глава ДНР Александр Захарченко объявил о блокаде Украины республиками Донбасса. В совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого говорилось, что на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР, будет введено внешнее управление, если блокада не будет снята до 1 марта 2017 года. Кроме того, в ДНР и ЛНР обещали прекратить поставки Киеву угля.