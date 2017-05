В Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте Макрона

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Wikileaks указала на данные о российском гражданине, которые часто встречаются в содержимом взломанного почтового ящика кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. Как утверждают в твиттере организации, он якобы работает в компании "Эврика".

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL