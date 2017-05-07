В Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте Макрона

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Wikileaks указала на данные о российском гражданине, которые часто встречаются в содержимом взломанного почтового ящика кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. Как утверждают в твиттере организации, он якобы работает в компании "Эврика".

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL — WikiLeaks (@wikileaks) 6 мая 2017 г.

В Wikileaks заявили, что компания "Эврика", в которой якобы работает упоминаемый в метаданных Георгий Петрович Рошка, обладает лицензией ФСБ России на деятельность в области защиты государственной тайны.

Russian press article on ЭВРИКА when company obtained an FSB security certificate to protect state secrets. https://t.co/OGjbMW9UXX — WikiLeaks (@wikileaks) 6 мая 2017 г.

В пятницу Wikileaks опубликовала документы штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. Архив на девять гигабайтов содержит тысячи фотографий, писем и документов. Позже в штабе движения "Вперед", которое возглавляет Макрон, подтвердили, что документы действительно были украдены у его сотрудников. Согласно официальному заявлению, "множество представителей движения" недавно подверглись хакерской атаке. Ранее сторонники Макрона уже заявляли о кибератаках на свой штаб, утверждая, что за ними стоит Россия.