Wikileaks опубликовала документы предвыборного штаба Макрона

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Wikileaks опубликовала документы штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона, сообщается в пятницу в твиттере организации.

Архив на девять гигабайтов содержит тысячи фотографий, писем и документов, говорится в сообщении Wikileaks.

Update: #MacronLeaks contains many tens of thousands emails, photos, attachments up to April 24, 2017--around 9Gb in total — WikiLeaks (@wikileaks) 5 мая 2017 г.

При этом отмечается, что подлинность информации пока проверяется, хотя и нет смысла подделывать такой большой объем данных. Также в твиттере Wikileaks проводится голосование по вопросу, кто стоит за утечкой, которая, по мнению администрации аккаунта, произошла слишком поздно, чтобы повлиять на исход выборов. При этом три из четырех предложенных вариантов прямо или косвенно связаны с Россией.

Позже в штабе движения "Вперед", которое возглавляет Макрон, подтвердили, что документы действительно были украдены у его сотрудников. Согласно официальному заявлению, "множество представителей движения" недавно подверглись хакерской атаке.

Ранее сторонники Макрона уже заявляли о кибератаках на свой штаб, утверждая, что за ними стоит Россия.