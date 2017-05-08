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В Эстонии начинаются крупнейшие учения с участием государств-союзников по НАТО

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии в понедельник начинаются военные учения "Весенний шторм" с участием около 9-ти тысяч военнослужащих Эстонии, а также государств-союзников по НАТО и партнеров.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны, подобные учения проводятся уже в 15 раз, но нынешние - самые крупные по сравнению с предыдущими маневрами.

В основном военные игры пройдут на севере республики и на северо-востоке страны, а также и в некоторых других местах.

"Прежде всего "Весенний шторм - это экзамен на зрелось для срочнослужащих, которые покажут, чему они научились. Это учения вооруженных сил Эстонии, в которых все большее участие принимают и союзники - в этом году более 2000 солдат", - сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

По его словам, "Особенно важно, что наша 1-я пехотная бригада сможет отрабатывать взаимодействие с прибывшими сюда союзниками из Великобритании, Франции и Дании".

В ходе учений, которые продлятся три недели, будет оцениваться способность солдат перед уходом в резерв вести боевые действия, проверяться уровень их боевой подготовки, а также взаимодействие пехоты с различными видами вооруженных сил и союзниками, деятельность штабов и подразделений.

В понедельник начинается выдвижение в районы проведения учений.

18 мая начнется выполнение тактических боевых задач, в ходе которых 1-й пехотная бригада совместно с прибывшим в апреле батальоном НАТО в составе военнослужащих из Великобритании, Франции и Дании будет отрабатывать боевые действия против 2-й пехотной бригады. В ее состав войдут ротные подразделения из Германии, США, Латвии, Литвы и Польши. В составе 2-й бригады будут также саперы из Финляндии и Нидерландов.

В основном в "Весеннем шторме" задействованы пехотные части и подразделения, но к учениям будут привлечены также военно-морские и военно-воздушные силы.

В учениях участвует тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО.

Кроме базирующихся в военном городке в Тапа британцев, французов, датчан и американцев, в Эстонию специально для участия в учениях прибывают солдаты и офицеры из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Украины и Грузии. С воздуха их поддерживают авиационные средства из США, Польши, Бельгии и Испании.

Финальное построение состоится 25 мая на Центральном полигоне Сил обороны.

Теги: Эстония, НАТО
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