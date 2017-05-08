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"Алмаз-Антей" представит на выставке в Турции модель С-400

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на выставке в Стамбуле представит зенитную ракетную систему С-400, комплексы "Бук М2Э" и "Тор-М2Э", сообщает пресс-служба концерна.

"В рамках выставки концерн планирует представить широкий спектр продукции военного назначения и услуг по ее обслуживанию, модернизации и утилизации", - сообщили в пресс-службе концерна.

Там отметили, что выставка "АЙДЕФ-2017" пройдет с 9 по 12 мая в Стамбуле, предприятие примет участие в выставке впервые.

"На стенде в виде моделей будут продемонстрированы новейшие средства ПВО, разрешенные для поставки инозаказчикам",- сообщили в пресс-службе.

Сотрудник концерна сообщил, что, в частности, будет показана модель ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Бук М2Э", "Тор-2МЭ"

Теги: Алмаз-Антей, Турция, С-400
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