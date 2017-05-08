В Одессе демонтировали памятный камень маршалу Жукову

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Одессе в воскресенье вечером демонтирован памятный камень маршалу Георгию Жукову, сообщает Радио Свобода.

"Камень на проспекте, который до недавнего времени носил имя советского военачальника, был установлен накануне сторонниками запрещенной Коммунистической партии", - говорится в сообщении на сайте Радио Свобода.

На мраморном камне была надпись на русском языке: "здесь будет установлен памятник маршалу Победы, герою Советского союза Г.К.Жукову от благодарных ветеранов и жителей города-героя Одессы при поддержке ГК КПУ".

После споров общественных активистов с сотрудниками правоохранительных органов на место прибыли коммунальщики, которые с помощью техники демонтировали камень.