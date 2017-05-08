Глава ДНР сообщил о шести сработавших бомбах у "Саур-Могилы"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Шесть взрывных устройств, начиненных поражающими элементами, были установлены на трассе близ мемориального комплекса "Саур-Могила", заявил журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Шесть взрывных устройств сработали, они были начинены поражающими элементами. На 9 мая будут усилены меры безопасности", - сказал он.

Утром в понедельник два взрыва прогремели на трассе в Шахтерском районе Донецкой области, куда должен был направиться Захарченко. Пострадавших нет.

Представитель администрации главы ДНР сообщила журналистам, что официальная версия произошедшего - теракт.

У мемориального комплекса "Саур-Могила" планировалось проведение памятного мероприятия ко Дню Победы с участием главы ДНР.

"Саур-Могила" - курган в Шахтёрском районе Донецкой области. После Великой Отечественной войны на "Саур-Могиле" был создан мемориальный комплекс. В ходе боев между украинскими вооруженными силами и ополченцами ДНР в августе 2014 года комплекс получил значительные повреждения.