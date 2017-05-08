Сергей Лавров 9-11 мая посетит с рабочим визитом США

По данным МИД России, на 10 мая запланированы его переговоры с Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в соответствии с достигнутой договоренностью посетит 9-11 мая с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки, сообщает МИД РФ.

"На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем Сергей Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Госдеп США также сообщил о встрече Тиллерсона и Лаврова в Вашингтоне. "Госсекретарь Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, чтобы обсудить Украину, Сирию и двусторонние вопросы", - говорится в распространенном в понедельник заявлении американского ведомства.

Как отмечается, госсекретарь США и глава МИД России "обсудят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации минских соглашений".

"По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставление гуманитарного доступа сирийскому народу, - подчеркивается в сообщении, - а также предпосылки для политического урегулирования конфликта".