Трамп поздравил Макрона с победой на выборах

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава США Дональд Трамп поздравил по телефону Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции, сообщил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Он говорил (по телефону - "ИФ") с избранным президентом Франции, чтобы поздравить его с победой", - сказал Спайсер журналистам.

Министерство внутренних дел Франции сообщило в понедельник окончательный результат голосов, отданных накануне за кандидата движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, избранного президентом Пятой Республики, - 66,10%.

Наиболее активно во втором туре президентских выборов за него голосовали избиратели на западе страны, особенно в Бретани.

В свою очередь, Марин Ле Пен добилась рекордного для "Национального фронта" результата - 33,90% голосов. Наиболее значительную поддержку она получила на северо-востоке Франции.