Королеву Елизавету II вновь сфотографировали за рулем "Ягуара"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Королеву Великобритании Елизавету II, которой недавно исполнился 91 год, вновь запечатлели за рулем автомобиля, когда она возвращалась со службы из часовни в Виндзорском парке, сообщает в понедельник Time.

And you thought YOU had style.



91-Year-Old Queen Elizabeth II Drives A Jaguar Home From Church https://t.co/khh0JtxwhR … via @carandbike pic.twitter.com/5V0oDkLADy — amarilloglobe (@amarilloglobe) 8 мая 2017 г.

Для поездки королева выбрала "Ягуар" цвета морской волны; ее также нередко видят за рулем Land Rover. Глава британской монархии любит обходиться без услуг водителя; сама Елизавета за рулем со времен Второй мировой войны, когда она получила специальность водителя-механика в рядах женского вспомогательного территориального корпуса.

Королева - единственный гражданин Великобритании, которому не нужны водительские права.