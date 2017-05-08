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Конфликт с Россией в Арктике в США сочли маловероятным "по сравнению с другими регионами"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вероятность конфликта России и США в Арктике является низкой, считают в госдепартаменте США.

"Угроза нашего конфликта в Арктике, как мне представляется, низкая по сравнению со многими регионами мира", - сказал заместитель помощника госсекретаря США по делам окружающей среды и науки Дэвид Балтон в понедельник в ходе телефонного брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать увеличивающееся присутствие РФ в Арктическом регионе.

10-11 мая на Аляске состоится министерская встреча Арктического совета, в которой примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. В преддверии этой встречи российский министр, как ожидается, встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, могут ли Лавров и Тиллерсон провести двустороннюю встречу также и на Аляске, Балтон отметил, что главы внешнеполитических ведомств обеих стран будут "вместе с другими министрами" государств, входящих в Арктический совет.

Теги: США, Россия, Арктика
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