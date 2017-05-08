Экс-глава разведки США заявил о влиянии России на выборы в других странах

При этом Джемйс Клеппер сказал, что у него нет доказательств сговора между штабом Трампа и Россией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия может продолжить оказывать влияние на выборы по всему миру, полагает бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

"Деятельность России по оказанию влияния в преддверии президентских выборов 2016 года стала высшим достижением их многолетних усилий с 1960-х годов по срыву и влиянию на наши выборы. Они (русские - ИФ) могут поздравить себя с тем, что превзошли самые смелые ожидания", - сказал он на слушаниях в сенате по вопросу о так называемом "вмешательстве" России в кампании по выборам президента США.

Клэппер добавил, что "это придало им храбрости продолжить такую деятельность в будущем, как здесь, так и по всему миру, и делать это еще активнее". Сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн также заявила о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы во Франции.

Несмотря на свою позицию по этому вопросу, Клеппер не подтвердил информацию о сговоре между штабом Дональда Трампа и Россией. Отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма, есть ли доказательства того, что кто-либо в предвыборной кампании Трампа вступал в сговор в российской разведкой, сказал "нет".

В свою очередь бывшая генпрокурор США Салли Йейтс не стала отвечать на данный вопрос, заявив, что "ей потребуется раскрыть секретную информацию". "Однако это не значит, что мой ответ утвердительный", - добавила она.