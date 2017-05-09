Крейсер "Варяг" и танкер "Печенега" покинули Таиланд

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" во вторник завершил визит в порт Саттахип (Таиланд), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"В рамках визита, который проходил с 5 по 9 мая, моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования Восточной флотилии ВМС Таиланда и Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Таиланде Кириллом Барским", - сказал Матвеев.

По его словам, военнослужащие ТОФ осмотрели достопримечательности, исторические места и музеи иностранного порта.

Матвеев напомнил, что боевые корабли выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил России и продлится более двух месяцев.

"В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины) и Камрань (Вьетнам). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР", - добавил сотрудник пресс-службы.