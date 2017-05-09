В Луганске и Донецке начались военные парады в честь дня Победы

Главы самопровозглашенных республик наблюдают за движением военной техники по улицам городов

Подготовка к военному параду в Донецке

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад, посвященный празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, проходит в Луганске, передает корреспондент "Интерфакса".

Парад с участием военной техники проходит на Театральной площади, где, по данным организаторов, собралось более 10 тыс. жителей ЛНР.

Как ранее сообщил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, в параде Победы примет участие более 60 единиц военной техники и вооружения, а также около 1200 военнослужащих ЛНР.

Командует парадом командир отряда Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, принимает парад глава ЛНР Игорь Плотницкий.

По окончании парада в Луганске планируется проведение акции "Бессмертный полк" в которой, по предварительным данным, примет участие более 20 тыс. человек.

Также парад Победы проходит в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

По главной улице Донецка - улице Артема - движется колонна пехоты и военной техники, в числе которой танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня "Град", минометы, гаубицы, самоходные артиллерийские установки.

В параде также принимает участие техника времен Великой Отечественной войны - танк Т-34 и БМ-13 "Катюша".

На площади Ленина установлена сцена, с которой за парадом наблюдают глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, полпред ДНР Денис Пушилин, министр обороны ДНР Владимир Кононов.

"В параде Победы принимают участие свыше 80 единиц вооружения и военной техники, более 1000 человек личного состава Народной милиции и других силовых ведомств республики",- сказал "Интерфаксу" представитель Минобороны ДНР.

Центральные улицы города полностью перекрыты для движения любых видов транспорта, вдоль всей улицы Артема дежурят усиленные патрули полиции.