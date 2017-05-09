Соцпартия Франции пригрозила экс-премьеру исключением из своих рядов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - После заявления бывшего премьер-министра Франции в правительстве социалистов Манюэля Вальса о желании баллотироваться на предстоящих в июне парламентских выборах от президентского движения Эммануэля Макрона, первый секретарь соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис пообещал, что все примкнувшие к избранному президенту будут исключены из партии.

"Если некоторые хотят выделиться, то пусть делают это и оставят нас продолжать работу", - приводит телеканал France 24 слова лидера социалистов.

По его словам, невозможно быть членом Социалистической партии и одновременно вступить в движение "Вперед, Республика" Макрона. Тем, кто хочет выдвинуть свою кандидатуру от президентского движения, придется противостоять на выборах кандидатам от соцпартии, предупредил ее первый секретарь.

В свою очередь, бывший премьер, заявление которого передали французские телеканалы, утверждал, что не боится исключения из Соцпартии и будет кандидатом на законодательных выборах от движения "Вперед, Республика". "Мертва эта социалистическая партия, а не ее ценности", - вместе с тем заявил Вальс.

Однако среди "макронистов" очень сдержанно отнеслись к его идее избираться от их движения, и официальный представитель избранного президента Бенжамен Гриво указал на то, что Вальс может выдвинуть свою кандидатуру на общих основаниях, следуя общим правилам, и что у него на это осталось не более суток.

В январе на праймериз социалистов по выборам президента Франции Вальс потерпел поражение в среде своих бывших соратников, которые предпочли ему Бенуа Амона, катастрофически проигравшего первый тур президентских выборов 23 апреля.