Количество задержанных в Одессе выросло до 15 человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Количество задержанных за совершение различных правонарушений во время празднования 9 мая в Одессе увеличилось до 15 человек.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, основные нарушения, которые допустили задержанные: использование запрещенной символики, распространение запрещенной полиграфической продукции, мелкое хулиганство.
По всем фактам проводятся проверки.
Ранее сообщалось о шести задержанных, среди которых двое были участниками потасовки на Аллее Славы.