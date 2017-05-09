Количество задержанных в Одессе выросло до 15 человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Количество задержанных за совершение различных правонарушений во время празднования 9 мая в Одессе увеличилось до 15 человек.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, основные нарушения, которые допустили задержанные: использование запрещенной символики, распространение запрещенной полиграфической продукции, мелкое хулиганство.

По всем фактам проводятся проверки.

Ранее сообщалось о шести задержанных, среди которых двое были участниками потасовки на Аллее Славы.