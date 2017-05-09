В Одессе задержали несколько человек за использование советской символики

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Одессе - на Аллее Славы и на площади 10 апреля - четверых человек за использование запрещенной на Украине советской символики.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, задержанные, среди которых пенсионер в футболке с изображением советского символа, человек, который распространял запрещенную полиграфическую продукцию, и двое мужчин, которые использовали запрещенную символику, доставлены в Приморский райотдел полиции для разбирательства.

Кроме того, сотрудники полиции задержали ряд участников потасовки, которая возникла на Аллее Славы, когда экс-глава Одесской организации "Правый сектор" (запрещена в России - ИФ) Сергей Стерненко поднял портрет с изображением Романа Шухевича среди людей, которые держали портреты их родственников - участников Второй мировой войны.

Общее количество задержанных на Аллее славы пока не известно. В пресс-службе управления Нацполиции сообщили, что в настоящее время информация относительно данного инцидента еще уточняется.